В Москве не будет снега до конца декабря

Полноценный снег выпадет в Москве после 20 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, до 19 декабря в российской столице будут плюсовые температуры, вместо нормального снега — дождь, мокрый снег.

20 декабря уже ожидается похолодание.

Синоптики не прогнозируют в Москве снега до начала третьей декады декабря. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все время меняется погода, но природе не до снега как-то. Будем надеяться на волшебство, которое бывает перед Новым годом», — сказал Вильфанд

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 16 декабря, в Москве днем ожидается +1-3°C, 17 и 18 декабря — - 2-4°C, 19 декабря — - 3-8°C, 20 декабря — от -2°C до +3°C, 21 декабря — от -3°C до +2°C.

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