Аналитики выяснили, в какой день в аэропортах Москвы будет больше всего людей

Аналитики выяснили, что 30 декабря в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга будем самым загруженным. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные OneTwoTrip.

Как отмечается, в этот день российскую столице покинут на 63% больше человек, чем в другой среднестатистический день. При этом прилетят в Москву на 30% людей больше обычного.

Из Санкт-Петербурга улетят на 83% больше людей, приток в город также подрастет — на 45%.

Прогноз сделан на основе данных о продажах авиабилетов за предыдущие года, а также информации о уже оформленных заказах в 2019 году.