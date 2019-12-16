Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокмментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату. Об этом в своем Telegram-канале написал советник казахстанского лидера Ерлан Карин.

По его словам, Сулейменов является давним сторонником такой идеи.

«Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы», — Карин.

Как отметил он, Токаев считает, что такой важный вопрос должен решаться с учетом мнения граждан.