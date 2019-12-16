Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
close
В аэропортах Москвы задержали и отменили 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Сведения приведены по состоянию на 00.50 (мск).
Как стало известно, в Домодедово пять рейсов отменено и шесть задержано.
В свою очередь во Внуково шесть рейсов задержано и четыре отменено.
Также в Шереметьево задержано семь рейсов.
При этом в Жуковском задержанные и отмененные рейсы отсутствуют.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 15-16 декабря