Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали и отменили 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Сведения приведены по состоянию на 00.50 (мск).

Как стало известно, в Домодедово пять рейсов отменено и шесть задержано.

В свою очередь во Внуково шесть рейсов задержано и четыре отменено.

Также в Шереметьево задержано семь рейсов.

При этом в Жуковском задержанные и отмененные рейсы отсутствуют.

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