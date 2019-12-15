Памятник единства и неделимости Крыма и России установили в Керчи

Памятник единства и неделимости России и Крыма установили в Керчи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на постаменте учасновлены древнерусского князя Глеба Святославича и летописца игумена Никона с копией Тмутараканского камня.

Глава Минкульта Крыма Арина Новосельская подчеркнула, что скульптура является не только данью политическим деятелям Древней Руси, а «материальным образом единства и неделимости Крыма и России».

Согласно надписи на Тмутараканском камне, князь Глеб измерил море между Тмутараканью и Корчевом в 1068 году. Это событие Новосельская связала с «действом, обозначающим твердое русское правление на обеих берегах».

Она также отметила, что изменение было сделано по тому же маршруту, где возведен Крымский мост, «навеки связавший эти берега в единое и неделимое целое».

Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года.