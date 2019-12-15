Пожар произошел в пятиэтажке Подмосковья, есть пострадавшие

В Подмосковье четыре человека пострадали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание было зафиксировано в квартире на пятом этаже дома в городском округе Фрязино.

По данным источника, площадь пожара составила 42 кв. м. Спасателям удалось ликвидировать огонь и спасти из здания 10 человек. Также еще 20 жильцов сами покинули помещения после возгорания.

«Пострадали 4 человека», — добавил источник.

На данный момент устанавливается причина пожара.

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