Пожар произошел в пятиэтажке Подмосковья, есть пострадавшие
В Подмосковье четыре человека пострадали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что возгорание было зафиксировано в квартире на пятом этаже дома в городском округе Фрязино.
По данным источника, площадь пожара составила 42 кв. м. Спасателям удалось ликвидировать огонь и спасти из здания 10 человек. Также еще 20 жильцов сами покинули помещения после возгорания.
«Пострадали 4 человека», — добавил источник.
На данный момент устанавливается причина пожара.
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