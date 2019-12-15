Экс-прокурор района Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

Бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по подозрению в заказном убийстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемая «заказала» убийство следователя Александра Леонова, который являлся бывшем мужем сестры Швецовой.

Леонов был убит членам преступной группировки под руководством Аслана Гагиева в Москве в сентябре 2012 года.

В настоящее время решается вопрос об избрании для Ольг Швецовой меры пресечения.

Летом 2018 года Аслан Гагиев (Джако) был экстрадирован из Австрии в Россию.

Гагиев обвиняется в создании в 2004 году банды наемных убийц, которая действовала в Северной Осетии. Всего в группировку входило несколько десятков человек. Джако удалось сбежать из России в 2014 году, в начале 2015 года он был задержан в Австрии.

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