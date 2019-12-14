В больницу Новочеркасска после увольнения всех врачей заступили другие доктора

В инфекционную больницу Новочеркасска, в которой был прекращен прием пациентов из-за увольнения врачей стационара, назначили нового главного врача. Об этом сообщает сайт администрации Ростовской области.

Отмечается, что круглосуточный стационар возобновит свою работу 18 декабря.

Как стало известно, главврачом медучреждения стала Наталья Хорошевская.

«Также до 17 декабря на работу будут приняты четыре врача-инфекциониста, и до конца декабря приедет ещё один доктор-инфекционист из Башкирии», — говорится в сообщении.

Ранее из больницы в Новочеркасске уволились три врача.

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