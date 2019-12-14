Егору Жукову дали совет в РПЦ

Осужденному на три года условно фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову дал совет глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Об этом священно служитель заявил в эфире программы на телеканале «Россия 24».

Митрополит заявил, что для того, чтобы заниматься политической деятельностью необходимо иметь определенный уровень образования. Он посоветовал 21-летнему студенту получить высшее образование, поскольку иначе «полученная слава может вскружить голову» Жукову.

Кроме того, священнослужитель отметил, что приветствует вынесенный студенту приговор, поскольку «условный срок гораздо лучше, чем реальный». Иларион также добавил, что не ознакомлен с речью Жукова, которую он произнес перед вынесением приговора.

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