Умер отец керченского стрелка

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь умер в больнице. Об этом сообщает «Регион online» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Как известно, осенью 53-летнего мужчину жестоко избили и ограбили, после чего он попал в медучреждение с серьезной травмой головы.

По данным источника, на момент нападения Игорь Росляков был уже больным.

«После того, что натворил его сын, он «сдал» позиции. Проблемы были и с психикой, и с весом,» — рассказал собеседник издания.

Источник подтвердил, что медикам мужчину спасти не удалось.

Cтудент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября 2018 года открыл стрельбу из ружья, а затем взорвал самодельное взрывное устройство. После нападения он совершил самоубийство. В результате инцидента погибли более 20 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эхо трагедии: выросло число жертв бойни в Керчи

— «Унижали за джинсы»: почему керченский стрелок устроил бойню

— «Жертва обстоятельств»: как схоронили «керченского стрелка»