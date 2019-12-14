Соцзащита проверит семью из Москвы после обнаружения наркотиков в крови ребенка
Органы социальной защиты проверят семью после обнаружения в крови трехлетнего ребенка наркотических веществ. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения заявили, что после госпитализации мальчика представители соцзащиты выехали по месту его жительства.
Кроме того, уточняется, что ранее семья не состояла на сопровождении в учреждениях соцзащиты, а также не обращалась за социальной помощью. Отмечается, что в квартире созданы все условия для жизнедеятельности ребенка.
Соцзащита продолжит работу с членами семьи. Следственными органами также возбуждена проверка.
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