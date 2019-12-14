Соцзащита проверит семью из Москвы после обнаружения наркотиков в крови ребенка

Органы социальной защиты проверят семью после обнаружения в крови трехлетнего ребенка наркотических веществ. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения заявили, что после госпитализации мальчика представители соцзащиты выехали по месту его жительства.

Кроме того, уточняется, что ранее семья не состояла на сопровождении в учреждениях соцзащиты, а также не обращалась за социальной помощью. Отмечается, что в квартире созданы все условия для жизнедеятельности ребенка.

Соцзащита продолжит работу с членами семьи. Следственными органами также возбуждена проверка.

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