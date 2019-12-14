На Украине назначили нового главу СБУ по информационной безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского... Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского...
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского...
Charles Platiau/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил нового главу информационной безопасности в Службе безопасности Украины. Об этом говорится на сайте президента.

Отмечается, что им стал Алексей Корнейчук.

Ранее пост начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности занимал с августа 2019 года Николай Кулешов, который был уволен в декабре.

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