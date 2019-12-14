Подросток совершил суицид из-за кражи шоколада в магазине
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В Новосибирске 13-летний подросток покончил жизнь самоубийством по причине того, что родители узнали о краже шоколада, совершенной им в магазине. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как стало известно, трое мальчиков, вероятно, поспорили на то, что им удастся украсть из магазина сладости.
При этом охранники распознали воровство и вызвали родителей.
Согласно поступившей информации, подросток ушел из жизни 10 декабря после «профилактической беседы» с отцом.