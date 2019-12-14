Подросток совершил суицид из-за кражи шоколада в магазине

В Новосибирске 13-летний подросток покончил жизнь самоубийством по причине того, что родители узнали о краже шоколада, совершенной им в магазине. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как стало известно, трое мальчиков, вероятно, поспорили на то, что им удастся украсть из магазина сладости.

При этом охранники распознали воровство и вызвали родителей.

Согласно поступившей информации, подросток ушел из жизни 10 декабря после «профилактической беседы» с отцом.