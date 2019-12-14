Журналиста «Вечерней Москвы» похоронят 16 декабря

Журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова, скончавшегося 12 декабря, похоронят в понедельник, 16 декабря, на Востряковском кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, прощание с Виноградовым состоится в 12.30. После этого будут похороны.

Ранее стало известно, что журналист Михаил Виноградов скончался в больнице из-за большой потери крови. По предварительной версии департамента здравоохранения, смерть наступила в результате разрыва бедренной артерии.

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