Журналиста «Вечерней Москвы» похоронят 16 декабря
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Журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова, скончавшегося 12 декабря, похоронят в понедельник, 16 декабря, на Востряковском кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, прощание с Виноградовым состоится в 12.30. После этого будут похороны.
Ранее стало известно, что журналист Михаил Виноградов скончался в больнице из-за большой потери крови. По предварительной версии департамента здравоохранения, смерть наступила в результате разрыва бедренной артерии.
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