В Бурятии 31 декабря объявлен выходным днем

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Алексея Фишева.

Как отмечается, рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря.

«Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников», — говорится в сообщении.

Ранее 31 декабря также объявили выходным днем в Кабардино-Балкарии, Иркутской и Томской областях.

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