В Якутии неизвестный выстрелил в продавца автомагазина
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В Мирнинском районе Якутии неизвестный ворвался в магазин автозапчастей и выстрелил в продавца. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.
Как отмечается, инцидент произошел 13 декабря.
Продавец был госпитализирован с тяжелым ранением. При этом злоумышленник ничего не похитил из магазина.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 - ч.1 ст. 105 УК России «Покушение на убийство».
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