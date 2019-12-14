В Якутии неизвестный выстрелил в продавца автомагазина

В Мирнинском районе Якутии неизвестный ворвался в магазин автозапчастей и выстрелил в продавца. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Как отмечается, инцидент произошел 13 декабря.

Продавец был госпитализирован с тяжелым ранением. При этом злоумышленник ничего не похитил из магазина.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 - ч.1 ст. 105 УК России «Покушение на убийство».

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