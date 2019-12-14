Четверть российских школ ввела ограничения на использование учениками телефонов

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что более 10,6 тысяч — около четверти — российских школ ограничили использование детьми мобильных телефонов в учебное время. Об этом сообщает «Российская газета».

Васильева уточнила, что в Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области данное решение приняли 100% школ, в Кемеровской области - 67,3%, в Свердловской области - 65,3%, в Республике Марий Эл - 63,8%, %, в Удмуртии - 60,9%, в Пермском крае - 58,8.

Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Общественный опрос показал, что более 60% россиян считают, что запрет мобильных телефонов в школах положительным образом скажется на учебном процессе.

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