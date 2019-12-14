СМИ назвали имена пяти участников жестокой казни в Сирии

Издание «Фонтанка.ру» назвала имена участников жестокой казни над арабом в Сирии.

По данным портала, одним из палачей является 34-летний уроженец Пскова Владимир Б. Отмечается, что мужчина был контрактником бригады спецназа с 2012 по 2014 года.

Предполагается, что мужчина в 2015 году вступил в ряды частной военной компании «Вагнер», взял позывной Сайга, служил в одном отряде с Дмитрием Уткиным — основателем ЧВК.

По данным «Фонтанки», данные Владимира Б. был зачислен в списки инженерно-саперного взвода в 2017 году. Вернулся в Россию в июне того же года.

Сам Владимир заявил журналистам, что никогда не был в Сирии и к запечатленной на видеозаписи казни не имеет отношения.

Еще участником казни издание считает 28-летнего уроженца Таджикистана Джахонгира. Предполагается, что именно он отрезал жертве на видео руки и голову, а после помогал обливать тело бензином.

«Фонтанка» также называет имя 39-летнего жителя Брянска Руслана с позывным Чича. Он также опровергает свое участие в инциденте.

Еще двумя предполагаемыми убийцами считаются бывший сотрудник МВД из Краснодарского края Станислав и гражданин России Владислав Апостол, который погиб в результате массированного удара ВВС США в феврале 2018 года.

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