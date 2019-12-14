Специалисты дали советы по выбору алкоголя перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рассказал, как следует правильно выбирать алкоголь, чтобы не стать жертвой некачественной продукции. Соответствующая памятка размещена на сайте ведомства.

Так, специалисты посоветовали покупать алкоголь только в стационарных магазинах с лицензией. Не рекомендуется это делать в павильонах и киосках.

В ведомстве напомнили, что продажа алкогольной продукции через интернет запрещена и покупая ее таким образом, покупатели подвергаются большому риску.

Также отмечается, что на упаковке спиртного напитка в обязательном порядке должна быть размещена неповрежденная федеральная марка для отечественной продукции и акцизная марка для зарубежной.

Кроме того, по словам специалистов, колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки и не должен прокручиваться.

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