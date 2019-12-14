На вейпы и кальяны перешли около 8% курящих россиян
close
Центр развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» провел исследование и выяснил, что около 8% курящих россиян используют для этого вейпы, кальяны и сигареты без фильтра, передает ТАСС.
Согласно исследованиям, подавляющее большинство курильщиков в стране — 97% — приобретают сигареты с фильтром.
При этом 11-12% курящих россиян приобретают как обычные, так и электронные сигареты.
Всего в настоящее время курят около 30% жителей России.
Исследователи отмечают, что такой показатель гораздо выше, чем в других странах.
Уточняется, что в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек не моложе 18 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Будущее вейпов скрылось в дыму
— Кто не курит и не пьет: составлен рейтинг «здоровых» регионов РФ