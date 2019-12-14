На вейпы и кальяны перешли около 8% курящих россиян

Центр развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» провел исследование и выяснил, что около 8% курящих россиян используют для этого вейпы, кальяны и сигареты без фильтра, передает ТАСС.

Согласно исследованиям, подавляющее большинство курильщиков в стране — 97% — приобретают сигареты с фильтром.

При этом 11-12% курящих россиян приобретают как обычные, так и электронные сигареты.

Всего в настоящее время курят около 30% жителей России.

Исследователи отмечают, что такой показатель гораздо выше, чем в других странах.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек не моложе 18 лет.

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