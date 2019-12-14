В Госдуме рассматривают уголовного наказание для уклоняющихся от лечения наркоманов

Депутат Госдумы Олег Нилов готовит законопроект, согласно которому отказывающиеся от лечения наркоманы будут подвержены уголовному наказанию. Об этом парламентарий рассказал в интервью RT.

В настоящее время суд может направить наркомана на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр. Однако некоторые с таким диагнозом уклоняются от судебного решения. Для таких предлагается ввести уголовную ответственность.

По словам Нилова, нарушителю будет грозит до шести месяцев лишения свободы.

Депутат считает, что данные поправки помогут «изолировать опасного для общества гражданина» и дать наркоману шанс спасти свою жизнь.