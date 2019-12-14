Пожар в ангаре в Петербурге полностью ликвидирован

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На месте пожара в промзоне в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, 3 декабря 2019 года. Кадр из видео На месте пожара в промзоне в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, 3 декабря 2019 года. Кадр из видео
На месте пожара в промзоне в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, 3 декабря 2019 года. Кадр из видео
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Сотрудники пожарной службы полностью ликвидировали возгорание в ангаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

Как отмечается, пожар ликвидирован к 06.00, 14 декабря.

Информации о пострадавших не приводится.

В тушении огня участвовали 9 единиц техники и 66 человек личного состава.

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