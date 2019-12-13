Туристам запретили ввозить в Европу овощи и фрукты
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С 14 декабря 2019 года без фитосанитарного сертификата туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного овоща или фрукта. Об этом сообщается на сайте АТОР со ссылкой на таможню Финляндии.
Уточняется, что с 14 декабря в ЕС вступает в силу новое фитосанитарное законодательство, которое ограничивает ввоз физическими лицами растений и продукции растительного происхождения без фитосанитарного сертификата.
Также отмечается, что при его наличии ввозить данную продукцию можно в количестве не более двух килограмм.
При этом, по данным АТОР, фитосанитарные требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.
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