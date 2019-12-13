Площадь пожара на юге Москвы составляет 7 тысяч кв.м.
Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 7 тысяч кв.м., сообщается на странице столичного МЧС в Twitter.
По данным ведомства, обрушение конструкций произошло на площади 300 кв.м.
В ликвидации возгорания участвуют более 120 человек личного состава, 42 единицы специальной техники и два вертолета Московского авиационного центра.
Ранее стало известно, что на складе в районе Чертаново Центральное произошло возгорание. Во время тушения пожара пострадал сотрудник пожарной службы.
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