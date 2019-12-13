В Германии взорвался дом, пострадали 25 человек
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В результате взрыва в многоквартирном доме в немецком Бланкенбурге пострадали 25 человек. Об этом сообщает Bild.
Как отмечается, инцидент произошел в 8.55 по местному времени.
По предварительным данным, пострадали 25 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативники и сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства. Задействовано три вертолета.
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