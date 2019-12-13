Зеленский предложил упростить выход из прежнего гражданства при получении украинского

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о гражданстве», предполагающий упрощение процедуры выхода из прежнего гражданства при получении украинского паспорта. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Как отмечается, такая процедура будет предусмотрена для определенных категорий лиц — проходивших военную службу на Украине по контракту, а также тех, кто подвергался преследованию от «государства-агрессора».

Проект закона также предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения украинского паспорта по территориальному происхождению.

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