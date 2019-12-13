СК возбудил дело после обнаружения тела младенца под Саратовом

По факту обнаружения вмерзшего в лед тела младенца в селе Красный Кут Саратовской области возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

Дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают над установлением личности матери ребенка и над выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что 30 ноября игравшие рядом с рекой дети заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым. Пришедший на помощь мужчина извлек изо льда тело новорожденной.

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