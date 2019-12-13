Власти Сахалина объявили 31 декабря выходным днем
close
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Как отмечается, рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря.
Такое решение было принято после проведенного опроса в соцсетях.
«Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику», — сказал Лимаренко.
Ранее также Курганская и Свердловская области объявили 31 декабря выходным днем.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Десятый российский регион объявил 31 декабря выходным
— 31 декабря объявили выходным днем в Курганской области