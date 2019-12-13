Власти Сахалина объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Как отмечается, рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря.

Такое решение было принято после проведенного опроса в соцсетях.

«Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику», — сказал Лимаренко.

Ранее также Курганская и Свердловская области объявили 31 декабря выходным днем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Десятый российский регион объявил 31 декабря выходным

— 31 декабря объявили выходным днем в Курганской области

— 31 декабря сделали выходным днем в Свердловской области