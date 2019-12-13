Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в районе Зюзино на Чонгарском бульваре, в 20.50 к остановившемуся на светофоре такси подъехал Hyundai Solraris, из которого вышли три человека в масках. В такси находилась 59-летняя пассажирка.

Незнакомцы несколько раз выстрелили по окнам автомобиля, разбили стекло и похитили сумку с 400 тысячами рублями.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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