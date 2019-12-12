На Украине допустили причастность России к организации убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Россия может быть причастна к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что основной версией убийства журналиста «является дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица».
Однако Аваков указал на наличие в ней нескольких подверсий.
«Например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе», — сказал Аваков.
По его словам, поэтому это тоже подлежит рассмотрению и может оказаться версией.
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