Аваков заявил, что может покинуть свой пост после резонансных дел на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил, что может уйти в отставку после окончания расследования ряда резонансных дел, в том числе дела журналиста Павла Шеремета, которого убили в 2016 году в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако он отметил, что сейчас неуместно «обсуждать политические слухи».

«Не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке», — сказал Аваков.

До этого председатель фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга Народа» Давид Арахамия говорил о том, что Аваков будет находиться на посту главы МВД временно.

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