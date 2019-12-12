Дело о крушении Boeing в аэропорту Казани в 2013 году с 50 погибшими направили в суд

Уголовное дело о катастрофе пассажирского Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан», в результате которой погибли 50 человек, направлено в суд. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Самолет авиакомпании «Татарстан» разбился в 2013 году при посадке в международном аэропорту «Казань», следуя из Москвы. В результате катастрофы погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа.

На сайте ведомства уточняется, что 12 декабря 2019 года заместитель Генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о данной катастрофе.

Там отметили, что бывший заместитель генерального директора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин обвиняются по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Кроме того, обвинение в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц» предъявили экс-руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову.

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