На Украине задержали фигурантов по делу об убийстве Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter заявил, что украинская национальная полиция задержала двоих человек по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Он уточнил, что Генпрокуратура предъявляет им соответствующее обвинение.

Аваков назвал это событие важным шагом к полному раскрытию дела. Он считает, что к успешной поимке фигурантов привела сложная и упорная работа профессионалов.

О личностях задержанных на данный момент ничего не известно.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство.

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