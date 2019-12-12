Трамп назвал нелепостью признание Тунберг «Человеком года-2019»

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Грета Тунберг на обложке журнала Time Грета Тунберг на обложке журнала Time
Грета Тунберг на обложке журнала Time
Time

Президент США Дональд Трамп назвал нелепостью признание шведской экоактивистки Греты Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!», — написал американский лидер.

Отмечается, что после этого активистка написала на своей странице в Twitter: «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом».

Ранее Трамп заявил, что отказался стать «Человеком года» по версии Time.

Журнал присвоил Тунберг данное звание в среду, 11 декабря.

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