Трамп назвал нелепостью признание Тунберг «Человеком года-2019»
Президент США Дональд Трамп назвал нелепостью признание шведской экоактивистки Греты Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!», — написал американский лидер.
Отмечается, что после этого активистка написала на своей странице в Twitter: «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом».
Ранее Трамп заявил, что отказался стать «Человеком года» по версии Time.
Журнал присвоил Тунберг данное звание в среду, 11 декабря.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Грета Тунберг отреагировала на признание «человеком года»