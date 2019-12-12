Трамп назвал нелепостью признание Тунберг «Человеком года-2019»

Президент США Дональд Трамп назвал нелепостью признание шведской экоактивистки Греты Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!», — написал американский лидер.

Отмечается, что после этого активистка написала на своей странице в Twitter: «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом».

Ранее Трамп заявил, что отказался стать «Человеком года» по версии Time.

Журнал присвоил Тунберг данное звание в среду, 11 декабря.

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