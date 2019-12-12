Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты, передает РИА «Новости».

Как сообщили авторы законопроекта, это позволит вернуть чистый воздух в аэропорты, так как сейчас из-за отсутствия специальных мест курят в туалетах.

Устанавливается, что стены курительных комнат в аэропортах должны быть непрозрачными.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в ноябре 2017 года.

Ранее законопроект был принят во втором чтении.