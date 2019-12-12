Россияне назвали идеальными трехдневные выходные на новогодние праздники
Россияне считают, что трехдневные выходные были бы наиболее оптимальны в период новогодних праздников. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
За один — три дня выходных проголосовали 47,5% респондентов. 38,7% хотели бы в новогодний период отдыхать от четырех до семи дней.
6,3% выбрали более продолжительный отдых — от восьми до десяти дней.
Известно, что 7,5% опрошенных вовсе не хотят отдыхать в новогодние праздники.
В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. 33,5% опрошенных считают такие каникулы приемлемыми, четверть — хотели бы более долгий отдых.
При этом 41% заявили, что им все равно, сколько будет выходных. Около трети ответили, что и так постоянно отдыхают.
В опросе приняли участие 1197 человек.
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