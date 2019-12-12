Прощание с Лужковым началось в Москве
Прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, который ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет, началось в храме Христа Спасителя в столице, передает РИА «Новости».
Известно, что политика похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, автора текста гимна России Сергея Михалкова.
Отпевание бывшего мэра Москвы пройдет 12 декабря в 11.00 в храме Христа Спасителя. Тело Лужкова доставят на кладбище к 15.30 по мск.
Предполагается, что Лужков скончался в результате инфаркта на фоне серьезных проблем с сердцем.
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