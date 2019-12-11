Голунов подал заявление в ФСБ

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Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Shamil Zhumatov/Reuters

Журналист Иван Голунов сообщил, что подал заявление о преступлении в Федеральную службу безопасности (ФСБ), передает «Интерфакс».

«Я с адвокатом сходил в приемную ФСБ. Там мы подали заявление о преступлении», — сказал Голунов.

Он попросил ФСБ зарегистрировать сообщения о преступлении, касающегося применении к нему насилия и подкидывания наркотиков сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы.

Ранее прокурор обратилась в суд и попросила отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.

Голунов был задержан 6 июня, однако известно об этом стало лишь на следующий день. Его задержали из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. В результате против молодого человека возбудили уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Сам журналист сразу заявил, что наркотики ему подбросили.

11 июня дело журналиста официально закрыли.

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