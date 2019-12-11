Голунов подал заявление в ФСБ
Журналист Иван Голунов сообщил, что подал заявление о преступлении в Федеральную службу безопасности (ФСБ), передает «Интерфакс».
«Я с адвокатом сходил в приемную ФСБ. Там мы подали заявление о преступлении», — сказал Голунов.
Он попросил ФСБ зарегистрировать сообщения о преступлении, касающегося применении к нему насилия и подкидывания наркотиков сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы.
Ранее прокурор обратилась в суд и попросила отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.
Голунов был задержан 6 июня, однако известно об этом стало лишь на следующий день. Его задержали из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. В результате против молодого человека возбудили уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Сам журналист сразу заявил, что наркотики ему подбросили.
11 июня дело журналиста официально закрыли.
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