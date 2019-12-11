Депутат предложила проверить семьи с одним опекуном во всех регионах

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Первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Ольга Окунева в разговоре с «Газетой.Ru» заявила о необходимости проверить семьи, где воспитывается ребенок-инвалид или уход за ним осуществляет только один опекун, во всех регионах РФ.

Ранее в одной из квартир Ижевска нашли двухлетнего ребенка, который провел несколько дней взаперти с мертвой матерью. Проверка началась по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова, после того, как в городе Можга были обнаружены тела 13-летнего подростка с ДЦП и его матери.

«В Удмуртии было принято абсолютно правильное решение о проверке всех семей, нуждающихся в помощи. Ответственность проводить такие проверки лежит на всех – это должно быть постоянной работой. Федеральное законодательство возлагает обязанности осуществлять профилактическую работу с семьями в трудной жизненной ситуации на социальные службы и органы опеки – в первую очередь, нужно проверить их деятельность в регионах», — сообщила Окунева «Газете.Ru».

По мнению Окуневой, особенное внимание социальные работники должны уделять тем людям, которые живут с ребенком отдельно от остальных родственников. Особенно это касается зимнего периода времени, когда в квартирах могут возникнуть проблемы с отоплением.

«Стоит отрегулировать те методы, с помощью которых социальные службы будут узнавать о возникновении проблем в семьях со сложной жизненной ситуацией. Есть уже опыт использования специальных часов, которые носят старшего возраста — с помощью них они могут обратиться за помощью. Было бы хорошо организовать соответствующие диспетчерские службы, которые могли бы приезжать и оказывать поддержку в крайних ситуациях», — заключила Окунева.

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