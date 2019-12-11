Депутат предложил оборудовать тревожными кнопками квартиры семей с одним опекуном

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что квартиры, где проживают инвалиды или дети с одним опекуном, необходимо оборудовать тревожными кнопками.

По мнению Смолина, это должно быть сделано за счет государства.

«Нужно, чтобы это было сделано за счет государства, потому что у семей, где только один опекун, или ребенок инвалид, как правило не очень высокие доходы. В целом это должна быть целая программа обеспечения жильем, которое было бы оборудовано для проживания таких семей», — уверен Смолин.

Тем не менее инициатива эта должна быть применима только к тем, кто сам заявит о готовности к таким мерам. Устраивать массовые проверки квартир с целью выявления неблагополучных семей нельзя, считает депутат.

«Проверять начнут всех подряд, и я не уверен, что в семьях, где все более менее благополучно, будут рады таким проверкам. У нас количество проверок скоро будет больше, чем количество проверяемых, — заявил Смолин.

Ранее в одной из квартир Ижевска нашли двухлетнего ребенка, который провел несколько дней взаперти с мертвой матерью. Проверка началась по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова, после того, как в городе Можга были обнаружены тела 13-летнего подростка с ДЦП и его матери.

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