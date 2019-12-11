31 декабря сделали выходным днем в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По его словам, он провел опрос о выходном дне 31 декабря, который показал, что 11 433 человека (94%) ответили «да». Против проголосовали 682 человека (6%).
«Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придётся поработать в субботу 28 декабря», — заявил Куйвашев.
Он выразил надежду, что все граждане успеют подготовиться к празднику и распланировать свои выходные.
До этого 31 декабря выходным днем объявили в Ленинградской, Томской, Кировской областях, а также в Республике Крым и в Ставропольском крае.
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