В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУСК России по Московской области.

Тело 37-летнего москвича было обнаружено 10 декабря. Согласно имеющимся данным, смерть наступила около суток до обнаружения трупа.

Отмечается, что, предварительно, накануне смерти мужчина пошел в лес для фотосъемки животных.

На месте происшествия был проведен осмотр следователями-криминалистами. Назначено проведение судмедэкспертизы.

Возбуждено уголовное дело по стать «Убийство».