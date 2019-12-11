Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства обладает текущей информацией по делу журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.

«Я думаю, что только поэтому, иного умысла здесь нет», — добавил пресс-секретарь.

Кроме того, он отметил, что у главы государства есть вся текущая информация по делу, однако он не знает, есть ли новые элементы.

До этого Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова

— Суд признал законными действия следователя по «делу Голунова»

— Прокуратура попросила отклонить жалобу Голунова на бездействие СК