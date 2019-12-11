Москвичи могут возложить цветы к мемориалу памяти Лужкову у здания мэрии

Желающие проститься с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым могут возложить цветы к мемориалу у здания мэрии Москвы в Вознесенском переулке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, на улице установлено несколько столов с горящими лампадами. Жители столицы уже успели принести к ним сотни цветов.

В центре мемориала стоит большой портрет бывшего градоначальника с траурной лентой. Рядом с ним лежит книга памяти, в которой все желающие могут оставить записи в память о мэре.

Сообщается, что у здания мэрии усилены меры безопасности, территория ограждена, у прохода к памятнику стоят металлические детекторы.

Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет, о его смерти стало известно 10 декабря. По данным СМИ, операция, во время которой он скончался, проходила в Мюнхене.

Отпевание бывшего мэра Москвы пройдет 12 декабря в 11:00 в храме Христа Спасителя. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Юрий Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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