На улицах Лас-Вегаса появились голуби в маленьких ковбойских шляпах
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В Лас-Вегасе неизвестные на голубей надели маленькие ковбойские шляпы. Об этом сообщает Fox News.
Необычный аксессуар на головах птиц заснял местный житель Роберт Ли. Он в шутку предположил, что в город приехало родео.
Представительница службы по защите голубей «Lofty Hopes» Мэрайя Хеллман заявила, что обеспокоена тем, что шляпы могут отрицательно повлиять на голубей.
«Сначала я подумала, как это мило! Однако через минуту я задумалась, как эти шляпы оказались на них?», — сказала Хеллман.
Теперь организация отслеживает птиц, отлавливает их и снимает головные уборы с голубей.
По словам Хеллман, аксессуар может привлечь хищников или помешать птицам летать.
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