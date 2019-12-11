На улицах Лас-Вегаса появились голуби в маленьких ковбойских шляпах

В Лас-Вегасе неизвестные на голубей надели маленькие ковбойские шляпы. Об этом сообщает Fox News.

Необычный аксессуар на головах птиц заснял местный житель Роберт Ли. Он в шутку предположил, что в город приехало родео.

Представительница службы по защите голубей «Lofty Hopes» Мэрайя Хеллман заявила, что обеспокоена тем, что шляпы могут отрицательно повлиять на голубей.

«Сначала я подумала, как это мило! Однако через минуту я задумалась, как эти шляпы оказались на них?», — сказала Хеллман.

Теперь организация отслеживает птиц, отлавливает их и снимает головные уборы с голубей.

По словам Хеллман, аксессуар может привлечь хищников или помешать птицам летать.

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