Напавшего на сотрудника СК направят на принудительное лечение

Жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который смертельно ранил ножом полковника Владислава Капустина около проходной здания Следственного комитета в Москве, направят на принудительное лечение, так как он страдает психическим расстройством, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Григорьев признан невменяемым, расследование уголовного дела завершено.

«В ходе проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина, совершивший нападение на Капустина, страдает хроническим психическим расстройством, исключающей его вменяемость», — сообщили в СК.

Григорьев обвиняется по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.