Неизвестный открыл огонь в автобусе в Москве

Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в автобусе в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что при входе в транспортное средство пассажир выдохнул в лицо водителю сигаретным дымом. Когда мужчине было сделано замечание, он вытащил оружие. Водителю удалось выбить пистолет из рук злоумышленника и вытолкнуть его из автобуса.

Однако мужчина вернулся в транспортное средство, сделал несколько выстрелов и распылил в лицо водителю перцовый баллончик.

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