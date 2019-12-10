Мать стрелка из Чехии помогла полиции в его поиске
Мать мужчины, которые устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, помогала полиции в поисках сына. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Как отмечается, после совершенного преступления 42-летний злоумышленник направился к своей матери и признался ей в содеянном, а также в том, что намерен покончить с собой.
Боясь потерять сына, женщина обратилась в полицию. Однако спасти его так и не удалось, он покончил с собой.
По мнению премьера, мужчина совершил преступление из-за перемен в психике.
Бабиш также отметил, что специалистам необходимо лучше следить за психикой людей и пытаться заранее предугадать, к чему могут привести подобные изменения.
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