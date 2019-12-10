10 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга получили от 19 до 28 лет тюрьмы

Суд в Санкт-Петербурге приговорил десятерых фигурантов дела о теракте в метро Петербурга от 19 до 28 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Всего на скамье подсудимых были 11 человек. Основного фигуранта дела Аброра Азимова приговорили к пожизненному заключению.

Ранее прокуратура требовала пожизненные сроки для четверых основных обвиняемых в организации теракта — Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых.

Акрам Азимов, и Эрматовы приговорены к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. Бомба взорвалась между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» — ее привел в действие террорист-смертник.