Синоптики назвали самый теплый день в Москве с начала зимы

Синоптики назвали понедельник, 9 декабря, самым теплым днем в Москве с начала текущей зимы. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отмечается, температура воздуха в этот день достигла +4,4 °С, ночь — +2,2 °С. Такие параметры соответствуют данным 24 октября.

Фактическая температура воздуха в этот день выше привычных показателей на 8,2 °С.

Тем не менее, синоптики считают, что вечером 11 декабря станет холодать. Столбик термометра опустится днем до 0...+2 °С, к вечеру — до -1...-3 °С

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